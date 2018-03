Schoonvader van Pippa Middleton verdacht van verkrachting tiener

Belgische schoonmaakster ontslagen na naaktshoots met dementen

19:49 Een 29-jarige Belgische schoonmaakster is vorige week ontslagen wegens zwaar grensoverschrijdend gedrag. De vrouw, die in woonzorgcentrum Egmont in Zottegem werkte, kleedde minstens twee vrouwelijke dementerende bejaarden uit en maakte naaktbeelden van hen met haar gsm.