Schotten veilen ‘buitengewone’ collectie van Nederlandse verzamelaar

Oorlogsmateriaal vormt dan ook de hoofdmoot van de 500 loten die worden geveild bij veilinghuis Cluny in de Schotse Hooglanden. Wie de online catalogus bekijkt, ziet veel zendapparatuur, parachutes, militaire insignes, -onderscheidingen, -kleding, - hoofddeksels en -laarzen. Opvallend zijn de tientallen postzegels en ansichtkaarten met de beeltenis van Hitler, een vliegtuigmotor, pilotenhorloges, pilotenhorloges, een bronzen Boeddhabeeld uit de Chinese Qing-dynastie, een 35 jaar oude fles Whisky en een opgezette leeuwenkop.

Onaangename verrassing

,,Ons vader was een zeer markant man. Mijn zus en ik zijn opgegroeid met oorlogsmateriaal. Vooral van de Duitsers. Zender-ontvangers maar ook legertrucks, -jeeps en zelfs -tanks. Ik heb nooit begrepen wat hem er zo aan boeide’’, zegt Martin Sas terugblikkend. Zijn vader overleed in september vorig jaar. De veiling was voor de kinderen van de Brabander een onaangename verrassing.

,,Op een dag kregen we van de Schotse executeur-testamentair te horen dat ze mijn vaders huis aan het leeghalen waren. Dat gebeurde op verzoek van zijn Russische echtgenote. We zijn meteen op het vliegtuig gesprongen. Alleen mijn vaders privékamer stond nog vol. Daaruit hebben we familiefoto's en andere voorwerpen met emotionele waarde kunnen redden.’’

De zoon noemt de gang van zaken vreemd maar liet zich vertellen dat alles conform de Schotse wetgeving is gegaan. De veiling kan hem gestolen worden. ,,Ik vind het bizar dat een ander straks met de spullen van ons vader gaat lopen en zonde dat alles straks overal en nergens naartoe gaat.’’

Astma

Het gezin Sas woonde vroeger in Den Hout bij Oosterhout. ,,Ons vader had een garage in Breda. In die tijd verzamelde hij al oorlogsmateriaal. Dat nam op den duur zoveel ruimte in beslag dat hij een boerderij kocht om de boel op te slaan.’’ Na de scheiding van zijn echtgenote werkte de verzamelaar in Rotterdam, van waaruit hij eind jaren zeventig naar Schotland vertrok.

,,Vooral vanwege de zuivere lucht omdat hij in Nederland veel last van astma had maar ook vanwege onze roots. Mijn vader ontdekte tijdens stamboomonderzoek dat we Schotse voorouders hadden.’’ Willem Sas ging aan de slag als ingenieur bij Rolls-Royce. Vanaf dat moment groeide zijn collectie flink. Hij had het geld en de ruimte voor zijn aankopen.

Vliegen

De Brabander haalde ook zijn vliegbrevet en werd een gepassioneerd piloot. ,,Mijn vader had zijn eigen vliegtuig en bouwde later zelfs een replica van een Franse Farman-dubbeldekker die nu in het Louwman Museum in Den Haag hangt.’’

Die passie voor vliegen verklaart ook de aanwezigheid van de grote hoeveelheid cockpitapparatuur, pilotenhorloges en Bristol Hercules-motor uit de oorlogsjaren in de veilingcatalogus. Zoonlief heeft geen idee wat de verzameling van zijn ouweheer gaat opbrengen. ,,We zien het wel en hopen natuurlijk zoveel mogelijk. Maar als ik naar de vraagprijzen kijk dan zeg ik: ze hebben er de ballen verstand van. Hoe dan ook: Mijn vaders weduwe krijgt haar deel en daarna mijn zus en ik.’’

Bak ellende

Hoewel enkele privéspullen van Sas senior ook zijn terechtgekomen in de veilingcatalogus heeft zoon Martin er nog niet online op geboden. Op andere objecten uit de collectie evenmin. Hij gaat de veiling ook niet volgen via een livestream.

,,Het is één bak ellende. Toen mijn vader in het ziekenhuis lag en naast lichamelijk ook geestelijk aftakelde - zijn grootste vrees - heb ik veel nagedacht over wat er na zijn dood zou moeten gebeuren met zijn collectie. Zo ontstond het idee om een aantal spullen naar Nederland te halen en hier een leuke verzameling neer te zetten. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.’’

Buitengewoon

Het Schotse veilinghuis spreekt van een ‘buitengewone’ collectie. ,,Mijn vrouw en ik zitten al 30 jaar in het vak maar een verzameling met zulke ongebruikelijke voorwerpen zagen we nog niet eerder’’, zegt John Ferguson van Cluny Auctions in Buckie.

De collectie bestaat volgens hem uit 500 loten waarvoor veel buitenlandse interesse is. ,,Voor de onlineveiling hebben zich al ruim 200 gegadigden geregistreerd uit onder andere Amerika, India, Japan en Nieuw Zeeland.’’