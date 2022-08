Schrijver Salman Rushdie aan beademing: verliest vermoedelijk oog na steekpartij in New York

met videoDe Brits-Indiase romanschrijver Salman Rushdie is neergestoken vlak voor een lezing die hij zou geven in een onderwijscentrum in het westen van de staat New York. Hij is met spoed geopereerd en ligt momenteel aan de beademing. Zijn literair agent meldt in een verklaring dat ,,het nieuws niet goed is”.

Volgens Andrew Wylie, de literair agent van Rushdie, verliest de schrijver vermoedelijk een oog en zijn de zenuwen in zijn arm door de steekpartij ernstig beschadigd geraakt. Ook is Rushdie in zijn lever gestoken.

De dader is de 24-jarige Hadi Matar uit Fairview, New Jersey, zo maakte de politie van New York vrijdagavond bekend. Zijn motief wordt nog door de FBI onderzocht. De man kwam als bezoeker de conferentiezaal binnen en handelde vermoedelijk alleen. In de Iraanse conservatieve krant Kayhan wordt Matar vandaag gefeliciteerd met zijn daad. ,,Laten we de hand kussen van de man die de nek van de vijand van God scheurde met een mes”.

Dader sloeg toe op het podium

De aanval gebeurde rond 11.00 uur ’s ochtends plaatselijke tijd in Chautauqua, circa 470 kilometer van de stad New York. Een journalist van AP zag hoe een man het podium bestormde op het moment dat Rushdie voorgesteld werd. De aanval zelf duurde ongeveer 20 seconden. Beelden tonen hoe de auteur op de grond ligt, terwijl hij eerste hulp krijgt. Omstanders houden onder andere zijn benen omhoog in een poging om meer bloed naar zijn borst te sturen. De auteur is vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de staatspolitie van New York is hij gestoken in zijn nek. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend. Een arts die bij het evenement van het Chautauqua-instituut was, heeft de New York Times verteld dat ze Rushdie hielp na de steekpartij. Volgens Rita Landman liep Rushdie meerdere steekwonden op, waaronder een aan de rechterkant van zijn nek. Ze voegde eraan toe dat zich op het podium een ​​plas bloed had gevormd onder zijn lichaam. Rushdie werd op dat moment niet gereanimeerd en leek te leven. ,,Mensen zeiden: ‘Hij heeft een hartslag, hij heeft een hartslag, hij heeft een hartslag“, vertelt ze.

Rushdie krijgt volgens gouverneur Hochul ‘de zorg die hij nodig heeft’. Ze roemt de agent die ‘Rushdies leven heeft gered’ door ertussen te springen en beschrijft Chautauqua, de stad waar de aanval plaatsvond, als ‘een zeer rustige plattelandsgemeenschap’ en een ‘ideale’ plek voor opmerkelijke figuren als Rushdie om te praten. De persoon die Rushdie interviewde, Henry Reese, werd ook aangevallen en liep een lichte hoofdwond op.

De duivelsverzen

De in 1947 in India in een moslimgezin geboren Ahmed Salman Rushdie werd in de wereld van radicale moslims gehaat door zijn boek De duivelsverzen waar islamieten massale betogingen tegen hielden bij de publicatie in 1988. Een jaar later verklaarde de toenmalige sjiitische machthebber in Iran, ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), Rushdie vogelvrij en riep op hem te vermoorden. De fatwa kostte hem huwelijken, vriendschappen en grotendeels zijn vrijheid. ,,Ik heb nergens spijt van”, stelde hij niettemin.

Rushdie, geridderd in 2007, moest eerst tien jaar onderduiken en stond ook daarna onder constante Britse politiebescherming. Terwijl hij zich schuilhield braken wereldwijde protesten, boekverbrandingen en diplomatieke rellen uit. Rushdie, die in Engeland was gaan studeren en wonen, werd gezien als satan. Ten minste één bomaanslag op zijn leven mislukte voortijdig. Groepjes extremisten gaan ervan uit dat de fatwa nog geldt, omdat dergelijke oproepen van een hoge sjiitische geestelijke niet meer worden gewijzigd of ingetrokken na de dood van de geestelijke.

De dreigementen komen niet van zolderkamerhelden. In de loop der jaren liep de prijs op zijn hoofd op tot 2 miljoen euro. Verjaard zijn de aansporingen om hem te vermoorden allerminst. Twee jaar geleden loofden Iraanse staatsmedia een bedrag van 541.000 euro uit aan wie de daad bij het woord voegde. Er werden in het verleden ook al vertalers van De duivelsverzen aangevallen. Op 12 juli 1991 werd de Japanse vertaler van het boek dood teruggevonden voor zijn kantoor aan de universiteit van Tsukuba, ten noordoosten van Tokio. Hitoshi Igarashi (44) was volgens de politie meermaals gestoken. Eerder die maand - op 3 juli 1991 - werd ook de Italiaanse vertaler aangevallen in zijn flat in Milaan. Ettore Capriolo (61) overleefde het wel.

Arrestatie van Hadi Matar

Incident in India

In 2012 dreigde het grootste literaire festival van India in Jaipur uit de hand te lopen omdat Rushdie per videoverbinding de deelnemers zou toespreken. Daar werd van afgezien om geweld te voorkomen. Tientallen moslimactivisten probeerden het festivalterrein binnen te dringen.

Ook zou volgens de politie een menigte zich in een park verzamelen om op te trekken naar het festival. De schrijver besloot eerder al verstek te laten gaan op de bijeenkomst omdat militante moslims een aanslag op hem zouden willen plegen. Veel radicale moslims vinden De duivelsverzen een belediging voor hun godsdienst.

Locatie van steekpartij

‘Voor elke centimeter vechten’

Een vriendin van Rushdie, Frances D’Souza, heeft gezegd dat de relatie tussen Rushdie en de mensen die hem moesten beschermen soms gespannen was. ,,Hij moest voor elke centimeter vechten. Om naar de bioscoop, de opera of het theater te gaan. De veiligheidsbeambten waren gewoonlijk gelukkiger als zij hem op het onderduikadres konden houden”, zei D’Souza eerder.

De verwensingen die Rushdie kreeg vanuit islamitische hoek, staan echter in schril contrast tot de loftuitingen die het westen hem toewuifde. Hij won onder meer de Whitbread-literatuurprijs (twee maal), de James Tait Black-prijs en de Booker Prize. Dat maakt van Rushdie een van de meest geroemde schrijvers van Indiase afkomst. Rushdie schreef onder meer twaalf romans, een verhalenbundel en vier non-fictiewerken. Hij heeft nooit spijt gehad van zijn vroegere werk, gaf hij in diverse interviews aan.

Jeugd

Rushdie werd geboren op 19 juni 1947 in een rijke gematigde moslimfamilie in de stad Mumbai (Bombay), enkele maanden voor de onafhankelijkheid van India. Als jonge jongen trok hij naar Groot-Brittannië om er naar school te gaan, eerst in Rugby en later in Cambridge. Daar studeerde hij geschiedenis. Naar eigen zeggen viel hij op zijn vijftiende levensjaar van zijn geloof. Rushdie’s eerste daad als ongelovige was het kopen van een broodje met de door de islam verboden ham.

Rushdie heeft de fatwa eerder ‘meer een retorische kreet dan een daadwerkelijke bedreiging’ genoemd.

