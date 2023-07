Schuilen voor de regen: deze herten vinden veilig plekje tussen de mensen

Negatieve recensie leidt tot poging moord: Nederlan­der (75) opgepakt in Grieken­land

Een 75-jarige Nederlander wordt in Griekenland vervolgd voor poging moord en verboden wapenbezit. De man zou een Britse bewoner met een machete hebben aangevallen, nadat die een negatieve recensie had achtergelaten over zijn verhuurde kamer.