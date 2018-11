Schutter in Californische bar doodde zichzelf

De schutter, Ian David Long, opende woensdagavond laat het vuur in de Borderline Bar and Grill, waar zo'n 150 bezoekers waren. Elf van hen werden dodelijk getroffen. Het twaalfde slachtoffer was een politieagent, die te hulp was gesneld en in een vuurgevecht verwikkeld raakte met de dader. Deze werd later ook levenloos aangetroffen, naar nu bekend is geworden door een kogel uit zijn eigen pistool.

Over zijn motieven viel nog niets te zeggen. In het onderzoek worden alle mogelijkheden bekeken, waaronder het vermoeden dat Long het had voorzien op een voormalige vriendin. De politie is nog druk bezig met het verhoren van getuigen. Daarnaast is het huis van de ex-militair doorzocht en de auto waarin hij naar de horecazaak reed.