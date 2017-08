Sea Shepherd staakt jacht op Japanse walvisvaarders

Scooterrijder overleeft dubbele aanrijding met vrachtwagens

10:45 Een scooterrijder in de Chinese stad Shangrao is onlangs met de schrik vrijgekomen na een heftig ongeluk. Op een druk kruispunt wordt hij door twee vrachtwagens aangereden, maar wonderbaarlijk genoeg overleeft hij het ongeluk. Zijn scooter heeft de meeste klappen gekregen. De video van het ongeluk kwam zondag online en is inmiddels duizenden keren bekeken.