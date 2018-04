Seksschandaal eist zijn tol binnen selectiecomité Nobelprijs Literatuur

Voorzitter Sara Danius (56) maakte haar aftreden vanmiddag bekend na een drie uur durende vergadering met Academieleden in Stockholm. Ze zei dat ze 'graag verder was gegaan' maar dat de Academie wenste dat ze opstapte. ,,Ik laat ook mijn stoel met nummer 7 achter", aldus Danius.

Vijfde die opstapt

Vorige week stapten al drie mannelijke leden van de 18-koppige Zweedse Academie op uit protest tegen het hernieuwde vertrouwen in hun vrouwelijke collega Katarina Frostenson. De echtgenoot van de dichter en toneelschrijfster wordt beschuldigd van geweld en/of intimidatie van minstens 18 vrouwen. Het zou gaan om zowel vrouwelijke Academieleden als echtgenotes en dochters van mannelijke leden van het prestigieuze selectiecomité.

De krant Dagens Nyheter publiceerde eind vorig jaar hun getuigenissen. De naam van de verdachte wordt niet genoemd maar volgens Zweedse media gaat het om Jean-Claude Arnault. De Frans-Zweedse fotograaf en theaterregisseur leidt een cultureel centrum in de Zweedse hoofdstad. Zijn echtgenote nam donderdag ontslag uit de Zweedse Academie. Naar verluidt deed ze dat na een intern onderzoek tegen haar man. De uitkomsten van dat onderzoek zijn niet bekend.

Zweedse koning

Volgens Peter Englund, één van de drie opgestapte mannelijke Academieleden, is het prestigieuze selectiecomité diep verdeeld door het seksschandaal. Voorzitter Sara Danius is naar zijn zeggen het slachtoffer geworden van 'ongerechtvaardigde interne kritiek'. De hoogleraar Literatuur aan de universiteit van Stockholm was de eerste vrouwelijke voorzitter van de Zweedse Academie.