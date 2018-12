Senaat VS eens met hervorming gevangeniswet

De VS heeft de grootste gevangenispopulatie ter wereld, met eind 2016 2,2 miljoen gedetineerden. Volgens de Democratische senator Dick Durbin zitten er veel minderheden in de cel als gevolg van een tientallen jaren oude wet die de rechters verplichte zware minimumstraffen op te leggen. ,,Het merendeel van de drugsgebruikers en dealer in de VS is blank, maar drie kwart van de mensen die in de gevangenis zit wegens drugsovertredingen is Afro-Amerikaan of Latino."