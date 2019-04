Seriemoordenaar Cyprus: duiker bergt koffer met lichaamsresten

Update Politie Sri Lanka valt moskee van zelfmoord­ter­ro­ris­ten binnen

13:44 De Sri Lankaanse politie is vanmiddag binnengevallen in de belangrijkste moskee van de National Thowheeth Jama’ath (NTJ). Dit in het kader van een zoekactie naar het hoofdkwartier van de radicaal islamitische groepering. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor de zelfmoordaanslagen in kerken en hotels op paaszondag en is sinds gisteren verboden.