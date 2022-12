Seriemoordenaar op vrije voeten: ‘The Serpent’ doodde zeker twaalf backpackers

Met video Voortvluch­ti­ge Belgische gangster opgepakt voor ‘wildwest overval’ op goudtrans­port in Amsterdam

Een Belgische gangster die werd gezocht voor zijn vermeende rol bij de gewelddadige overval op het goudtransport in Amsterdam in mei vorig jaar, is gearresteerd in het West-Afrikaanse Guinee. Dat meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt de aanhouding.

11:46