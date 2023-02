Servische parlementariër stapt op na kijken porno in parlement

IN BEELD Enorme schade van aardbeving in Turkije en Syrië

Er zijn duizenden doden en gewonden gevallen bij de zware aardbeving in Turkije en Syrië. De eerste schok had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Daarna waren er nog een reeks bevingen, waaronder eentje met een kracht van 7,5. Dat heeft ook voor zware schade gezorgd aan gebouwen en infrastructuur. Dat tonen videobeelden gemaakt met drones in de Turkse stad Çukurova.

6 februari