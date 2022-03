Shell maakt draai na controversiële olie-aankoop en vertrekt uit Rusland

Tankstations dicht

Shell sluit per direct de tankstations in Rusland en stopt met de verkoop van luchtvaartbrandstof en smeermiddelen. De al eerder aangekondigde terugtrekking uit Russisch vloeibaar gemaakt gas (lng), gas dat via pijplijnen wordt aangevoerd en olieproducten wordt ook in gang gezet, maar dit gaat in stappen. Bovendien is daar volgens Shell afstemming voor nodig tussen overheden, energieleveranciers en klanten en daardoor zal de overgang naar andere energieleveranciers veel langer duren dan de andere stappen die Shell zet om de banden met Rusland af te bouwen.