‘Shell-personeel Nigeria betrokken bij veroorzaken olielekken’

EU-top Waarom het straffen van Turkije zo ingewik­keld ligt

7:35 ,,Turkije buigt niet voor dreigementen en chantage”, zei president Erdogan maandag in een toespraak aan het Turkse volk. De boodschap was helder: als er deze week in Brussel wordt besloten dat Turkije gestraft moet worden met sancties tegen het land, zal de Turkse regering de poot stijf houden.