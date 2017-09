Sint-Maarten heel tevreden over Nederlandse hulp

Sint-Maarten is 'ontzettend dankbaar voor de hulp', zei gevolmachtigd minister Henrietta Doran-York. ,,De communicatie en medewerking tussen Sint-Maarten en Nederland loopt naar behoren en ik zie uit naar verdere samenwerking.''



Doran-York zei veel te verwachten van Nederland bij de wederopbouw en erop te vertrouwen dat dit snel gaat gebeuren. ,,Met snel bedoel ik niet vandaag, of over een paar weken. Maar als Sint-Maarten weer over een jaar, of twee, is hersteld, vind ik dat snel.''



Op Sint Maarten is zo'n 70 procent van de huizen beschadigd. Ook de water- en stroomvoorziening werken maar deels. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken verwacht dat een deel van de financiële hulp uit Brussel komt. Hij denkt dat het eiland ook aanspraak kan maken op het Europese hulpfonds voor natuurrampen.