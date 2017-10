Sint-Maarten kan toch rekenen op EU-geld

Britse 'Jihad-weduwe' en zoontje gedood door Amerikaanse droneaanval

12 oktober Sally Jones, een Britse jihadstrijdster die online leden wierf voor IS, is afgelopen juni samen met haar 12-jarige zoon om het leven gekomen in Syrië bij een droneaanval. Dat meldt de Britse krant The Sun vandaag.