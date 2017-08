Six Flags verwijdert omstreden vlag

De Six Flags-pretparken in de Amerikaanse staat Texas hebben dit weekend het rijtje vlaggen boven de hoofdingang vervangen. Eén van de Six Flags – Zes Vlaggen – die het pretpark zijn naam gaf is de Confederatievlag, een symbool dat omstreden is vanwege de link met het slavernijverleden.

Six Flags Over Texas was het eerste pretpark dat de naam Six Flags kreeg. Het park werd vernoemd naar de zes vlaggen van de overheersers van de afgelopen eeuwen in de staat: Spanje, Mexico, Frankrijk, de Texaanse Republiek, Verenigde Staten en de Confederatie. De afgelopen weken worden in de Verenigde Staten in hoog tempo symbolen weggehaald die naar die Confederatie verwijzen: voornamelijk standbeelden. Dat leidt tot grote onrust en tot dodelijk geweld tussen voor- en tegenstanders.

De Amerikaanse showbizz-site TMZ vroeg Six Flags vorige week of ze van plan waren de omstreden vlag weg te halen, maar het pretpark zei toen dat deze vlag er anders uitziet dan andere Confederatie-vlaggen en daarom zou blijven hangen. Een aantal dagen later was de vlag toch weg en bestond het rijtje vlaggen alleen nog maar uit Amerikaanse vlaggen.

President Donald Trump liet daarvoor al weten dat hij het niet eens is met de verwijdering van standbeelden. 'Het is treurig om te zien hoe de geschiedenis en cultuur van ons fantastische land aan stukken worden gescheurd door het verwijderen van onze prachtige beelden en monumenten.' Het pretpark laat in een verklaring weten dat de vlaggen zijn vervangen omdat Six Flags mensen blij wil maken. 'We kiezen liever voor de dingen die ons verbinden dan de dingen die ons verdelen.'