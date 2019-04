Skiën in de meivakantie? Het sneeuwt weer in de Alpen

Het is niet de meest vanzelfsprekende activiteit in de meivakantie: skiën in de Alpen. Maar het kan prima. Dit weekend viel er op sommige plekken tot 40 centimeter sneeuw, en ook volgend weekend wordt sneeuw verwacht, ook in de dalen.

Heel bijzonder is de sneeuwval niet, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,In april en mei zien we in de Alpen wel vaker grillen met sneeuw, zeker op grote hoogte. Daarnaast past het in het weerbeeld, want ook hier is het koud. Vannacht heeft het op sommige plaatsen in Nederland ook gevroren.”

De komende dagen wordt het in de Alpen (en in Nederland) wel weer wat warmer, maar voor wie toch zin heeft in een midweekje sneeuw is er goed nieuws: ook komend weekend wordt weer sneeuwval verwacht in de Alpen, vooral in Oostenrijk en in delen van Zwitserland.

Exacte skigebieden waar dit weekend sneeuw gaat vallen, zijn nog niet aan te wijzen. Daarover geven de weerkaarten nog geen uitsluitsel. Daarnaast zijn lang niet alle skigebieden meer open, en stijgt de sneeuwgrens in de gebieden steeds meer. De kwaliteit van de sneeuw in het dal is daarmee niet altijd meer om over naar huis te schrijven. Zelfs niet als er een vers laagje overheen is gevallen.

Benieuwd welke gebieden nog open zijn? De website Ski-informatie houdt het nauwkeurig voor je bij.

Deze gebieden lagen er afgelopen weekend in ieder geval wit bij:

