Skigebieden in de Alpen liggen er nu al 'historisch goed' bij

Dat meldt wintersportwebsite Snowplaza. ,,Vroeger was het heel gewoon dat er in de Alpen rond kerst overal sneeuw lag, maar dat is steeds minder geworden'', zegt Thijs Termeer van Snowplaza. ,,Wie in de kerstvakantie wilde skiën, zat begin december altijd in de stress. Althans, de afgelopen zes jaar. Dat hoeft dus nu niet. Het is weer zoals vroeger. Voorgaande jaren begon het in de Alpen ook altijd te sneeuwen in september en oktober, maar werd het in november vaak wat te warm en konden we in december opnieuw beginnen. Dit jaar is het in november ouderwets koud gebleven.''