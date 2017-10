Slachtoffers Bende van Nijvel starten crowdfunding voor eigen onderzoek

Jan Palsterman (40) werd op 9 november 1985 op het parkeerterrein van de Delhaize in Aalst doodgeschoten door drie gangsters met Zwarte Piet-pruiken op. Vlak daarvoor had hij twee van zijn kinderen afgezet voor de ingang van de supermarkt. De broer en zus waren nog maar net binnen of ze hoorden buiten het geluid van gillende mensen en een reeks schoten. In de supermarkt ontstond paniek.

Diederik moest meteen denken aan de gewelddadige overval die de Bende van Nijvel een paar weken eerder had gepleegd in Overijse. Daarbij vielen vijf doden. Hij wilde naar buiten rennen om zijn vader te gaan zoeken maar werd met zijn zus door iemand achter een rij bierkratten getrokken. Liggend op de grond wachtten ze de ontwikkelingen bang af. Vlak daarna hoorden ze schieten in de winkel en schutters die Frans spraken. Diederik dacht dat hij zou sterven, zo verklaarde hij later.

'Klaar mee'

Nadat de schutters waren vertrokken, kon de balans van de overval worden opgemaakt: acht doden onder wie Jan Palsterman. Het zou de laatste en bloedigste overval zijn die de Bende van Nijvel pleegde. Ze maakte tussen augustus 1982 en november 1985 maar liefst 28 dodelijke slachtoffers bij 17 overvallen. De daders zijn tot op heden spoorloos. Ondanks jaren onderzoek is nog altijd onduidelijk wie er achter de aanslagen zat.

Broer en zus Palsterman zijn er klaar mee. ,,Er zijn honderden vragen die wij ons al jarenlang dagelijks stellen maar Justitie stelde ze tot vandaag niet. Daarom willen wij een onafhankelijk onderzoeksteam, geleid door onze advocaat. Om de ruim drie miljoen bladzijden van het onderzoeksdossier door te lichten, is 250.000 euro nodig. We kunnen dat zelf niet betalen en zijn daarom een crowdfundingactie gestart. Onze onderzoeksgroep zal geen enkel spoor uit de weg gaan, ook niet dat van de rijkswacht wat nu circuleert. We zijn ervan overtuigd dat de waarheid in het dossier staat.”

Quote Dat het onderzoek is gemanipuleerd, is als slachtoffer nog erger dan niet te weten wie de daders zijn Nathalie Palsterman, dochter van Bende-slachtoffer

Het onderzoek naar de daders van de overvallen is volgens haar 'onvoldoende kwalitatief onderzocht'. ,,Het loopt al 32 jaar mis. De recente commotie rond ‘De Reus’ van de Bende roept weer veel vragen op: hoe kan het dat niemand tot op vandaag het alibi van een van de verdachten in het dossier heeft onderzocht? Waarom viel niemand de gelijkenis op tussen een verdachte en de robotfoto? Er zijn belangrijke onderzoekspistes onaangeroerd gebleven en er zijn aanwijzingen dat leden van eigen politiekorpsen werden beschermd."

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel is volgens de Palstermannetjes 'duidelijk' gemanipuleerd. ,,En dat is als slachtoffer nog erger dan dat we niet weten wie de daders zijn. We beginnen ons veel meer vragen te stellen. Wat zit erachter en waarom? Ik weet niet wat de prioriteiten van de onderzoeksrechter zijn, maar manipulaties onderzoeken moet je heel discreet in alle stilte doen.”

520 euro

De crowdfundingactie van de zoon en dochter van Jan Palsterman leverde in 19 uur al 520 euro op.