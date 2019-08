Slachtoffers van seksueel misbruik hekelen 'laffe zelfmoord' van Epstein

Drie rijen dik zaten ze in de rechtbank in New York - vrouwen die slachtoffer zeggen te zijn van het seksueel misbruik van Jeffrey Epstein. Ze hadden gehoopt hem hier te zien bij het begin van zijn proces, de man die hen soms jarenlang misbruikte toen ze nog tieners waren. Maar de kans dat miljardair en meesternetwerker Epstein vervolgd wordt voor zijn daden is verkeken, nu hij eerder deze maand dood gevonden werd in zijn cel.

De hoorzitting is wat rest. Epstein, zei Courtney Wild, beroofde haar en alle andere slachtoffers van de kans hem in de ogen te kijken in de rechtszaal. ,,Daarom is hij een lafaard‘’, zei Wild, die jarenlang door Epstein misbruikt zegt te zijn vanaf haar 14de. ,,Ik ben heel boos, verdrietig. En gerechtigheid is er niet gekomen in deze zaak."

Massages

,,Ik laat hem niet winnen in de dood”, verklaarde een andere vrouw, Chauntae Davies. Ze zei dat ze ingehuurd was om Epstein massages te geven. De derde of vierde keer verkrachtte de miljardair haar op zijn privé-eiland. 'Nee, alsjeblieft, stop', zei ze nog tegen hem, beschreef ze. Het misbruik zou jaren aanhouden.

,,Het duurde lang voordat ik durfde te spreken”, zei Davies. ,,Ik heb geleden en hij heeft gewonnen." Maar ze weigerde zich gewonnen te geven aan dat gevoel. ,,Ik heb mijn stem nu gevonden, en ik zal niet stoppen met vechten."

Het is een 'historische dag voor slachtoffers van misdrijven in de VS', zei een advocaat van de vrouwen, Bradley Edwards. Met de dood van Epstein vervalt de aanklacht tegen hem, maar rechter Richard Berman besloot de vrouwen, aanklagers en Epstein's advocaten nog de kans te geven om in een formele hoorzitting hun verhaal te doen.

Een van de slachtofffers, Jennifer Araoz (tweede van links)verlaat de rechtbank.

Alsnog een stem

,,Ik geloof dat het de verantwoordelijkheid van de rechtbank is, en duidelijk binnen haar bevoegdheid, om te zorgen dat slachtoffers in deze zaak eerlijk en met waardigheid worden behandeld," zei rechter Berman bij de start van de zitting. Vrouwen die Epstein tien jaar geleden weg zagen komen met een jaar parttime gevangenisstraf, kregen daardoor alsnog een stem.

Epstein sloot een deal met justitie, iets wat in de VS wel vaker gebeurt. In zijn geval gebeurde dat echter in het geheim, en kreeg hij behalve een opvallend lage straf ook het privilege om vrijwel dagelijks de gevangenis te verlaten om naar kantoor te gaan. Onderzoek van de Miami Herald leidde uiteindelijk tot een nieuwe arrestatie.

Epstein hing nu 45 jaar cel boven het hoofd. Op 10 augustus hing hij zichzelf op in de gevangenis, is de conclusie van een lijkschouwing. De advocaat van Epstein, Reid Weingarten, vroeg de rechter om een onafhankelijk onderzoek naar Epsteins dood. Hij zegt 'skeptisch' te zijn over het oordeel van de schouwarts.

Virginia Roberts Giuffre (rechts) verlaat de rechtbank.

Anoniem

,,Het voelde als een nieuw trauma”, zei een van de vermoedelijke slachtoffers in de rechtbank over de zelfmoord van Epstein. ,,We moeten weten hoe hij overleden is." Een vrouw die als model naar New York kwam en in handen van Epstein viel: ,,Ik ben kwaad dat hij niet in leven is om te boeten voor zijn daden."

De meeste vrouwen spraken anoniem. Met betraande gezichten vertelden hoe ze gelokt werden als masseuse voor Epstein. Ze werden onder druk gezet en betaald om hem te blijven zien nadat hij hen had gedwongen seks met hem te hebben. Een vrouw las een brief voor die ze schreef aan Epstein, waarin ze stelt dat hij een 'ziekte' had.

,,Alsjeblieft, maak het onderzoek af”, smeekte Sarah Ransome justitie. Aanklager Maurene Comey, dochter van oud-FBI-baas James Comey, zei dat de dood van Epstein 'op geen enkele manier het lopende onderzoek naar mogelijke medeplichtigen verbiedt of belemmert, noch belet het een nieuwe zaak in de toekomst." De onderzoeken zullen doorgaan, kondigde ze aan.