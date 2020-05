Slapende hulpverleenster (26) in eigen huis doorzeefd door politiekogels in VS

Een persoonsverwisseling met dodelijke gevolgen. Een hulpverleenster uit de Amerikaanse staat Kentucky is in haar eigen woning doodgeschoten door de politie nadat agenten het huis binnenvielen op verdenking van drugscriminaliteit. Daar bleek later helemaal geen sprake van, zo is vandaag bekend geworden tijdens een rechtszaak.

Breonna Taylor, een 26-jarige spoedeisende hulpverleenster, werd door acht kogels getroffen toen agenten op 13 maart haar appartement in Louisville binnenvielen. Zij lag op dat moment te slapen. Het kwam tot een vuurgevecht nadat de vriend van Taylor, Kenneth Walker, het vuur op de agenten opende. Dat deed hij naar eigen zeggen uit zelfverdediging, hij dacht dat gewapende inbrekers de woning binnendrongen. Volgens zijn advocaat hadden de agenten zichzelf niet geïdentificeerd en vielen ze zonder waarschuwing binnen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de agenten meer dan twintig kogels op de woning hadden afgevuurd. Ze waren op zoek naar een drugscrimineel die - kennelijk zonder dat ze het wisten - al in de gevangenis zat en helemaal niet in het appartementencomplex verbleef. ,,Breonna had de agenten niet bedreigd en had het niet verdiend om door hun toedoen te sterven. Er werd in het wilde weg geschoten door de agenten”, aldus de advocaat, die de schietpartij ‘onvergeeflijk’ noemt.

Vooraanstaande advocaat

De politie had het vermoeden dat er sprake was van drugshandel in en rondom de woning en had daarvoor een huiszoekingsbevel geregeld. In het pand werden echter geen verdovende middelen gevonden. De nabestaanden van Taylor eisen een schadevergoeding en hebben hiervoor een vooraanstaande burgerrechtenadvocaat ingehuurd om hen te vertegenwoordigen, weet BBC.

De politie van Louisville verklaarde dat de agenten bij de inval terugschoten, nadat een van hen in het been werd geschoten. Op verdere details wil ze niet ingaan omdat er intern nog een onderzoek loopt. De Amerikaanse senator Kamala Harris is het in elk geval spuugzat en eist dat federale onderzoekers de controversiële schietpartij verder onderzoeken. ,,Ik roep het ministerie op om de dood van Breonna Taylor te onderzoeken. Haar familie verdient antwoorden.”

Geen crimineel verleden