Slimme teksten nieuw wapen van activisten in Hongkong

Monddood

China wil de roep om vrijheid en democratie in Hongkong monddood maken met de nieuwe veiligheidswet. Elke uiting of actie voor autonomie en onafhankelijkheid kan leiden tot arrestatie en flinke gevangenisstraffen. Maar activisten laten zich niet zo snel de mond snoeren door de communistische machthebbers in Peking. Zij maken van slim taalgebruik een nieuw wapen in hun strijd tegen de repressie.

Volledig scherm Een man in Hongkong loopt langs de leuze ‘Sta op, gij die weigert slaaf te zijn!’ Activisten gebruiken deze regel van het volkslied van China nu als protest tegen de overheid. © AFP

Slaaf

In het straatbeeld duiken nu teksten op waarmee de Chinese overheid zich geen raad weet. Zo staat op een brug in de drukke winkelwijk Causeway Bay de nieuwe leuze ‘Sta op, gij die weigert slaaf te zijn!’ De tekst kan worden gezien als opruiend, maar de gezagsdragers hebben toch een probleem. Het kan ook de leuze zijn van iemand die trouw is aan het centrale gezag. Het gaat hier immers om de eerste regel van het volkslied van China. Een andere favoriet is een citaat van wijlen Mao Zedong, de grondlegger van communistisch China: ‘Het zal slecht aflopen met hen die de studentenbewegingen onderdrukken.’

Quote Hier in Hongkong weten mensen altijd wel een manier te vinden om de wet te omzeilen Chan Kin-man, Activist

Knoet

Op sociale media en chatforums regent het suggesties om op een slimme manier te protesteren nu China met strenge wetgeving sinds vorige week de knoet legt over de activisten in de voormalige Britse kroonkolonie. ,,Hier in Hongkong weten mensen altijd wel een manier te vinden om de wet te omzeilen’’, zegt Chan Kin-man tegenover de Britse krant The Guardian. Tot voor kort zat de activist voor democratie nog gevangen voor zijn verzet tegen de Chinese repressie. ,,In de openbare ruimte kun je ervoor kiezen niets meer te zeggen of je maakt gebruik van officieel goedgekeurde taal om jezelf te beschermen. Die kan niet bij wet worden verboden.’’

Codetaal

Dat is wel gebeurd met de tot nu toe populaire slogan ‘Bevrijd Hongkong, de revolutie van nu’. Deze tekst mag niet meer worden gebruikt. Voor sommige activisten is de slogan een oproep om zich af te scheiden van het Chinese vasteland, voor anderen een uiting om hun frustratie te uiten over de overheersing vanuit Peking. De leuze wordt nu met codetaal in leven gehouden. Een versie gebruikt de beginletters ‘GFHG, SDGM’ van de Chinese versie van de slogan ‘gwong fuk heung gong, si doi gak ming’. In een andere versie wordt de klankkleur en het ritme van deze tekst uitgesproken met de cijfers ‘3219 0246’ in het Kantonees.

Andere activisten slaan de machthebbers nu om de oren met teksten die ook voor de leiders positief klinken, zoals ‘Make Hongkong great’, een variant op Trumps favoriete leuze ‘Make America great again’. Voor het verzet in Hongkong heeft de tekst een heel andere lading.

Volledig scherm Een wand in een restaurant in Hongkong hangt vol met lege briefjes, een nieuwe vorm van protest tegen de Chinese repressie. Foto ISAAC LAWRENCE / AFP © AFP

Vlag

Ook bij een van de eerste arrestaties stuit de Chinese justitie meteen op een probleem. De oproerpolitie had een man opgepakt die rondliep met een vlag met daarop de tekst ‘Onafhankelijkheid voor Hongkong’. Van de arrestatie werd ook een foto vrijgegeven. Toen activisten daarop inzoomden ontdekten ze dat de man met kleine lettertjes ‘nee’ had geschreven voor de grote tekst op de vlag. De tekst wordt nu inclusief het ‘nee’ op internet gebruikt als vorm van protest.

Muur

Restaurants en winkels die het protest steunden met ruimte op hun muren waarop briefjes met steunbetuigingen konden worden geplakt, hebben die leeggehaald uit angst voor represailles van de overheid. Maar een café liet het daar niet bij. Daar hangen nu andere briefjes aan de muur, zonder tekst. ,,Essentiële zaken zijn onzichtbaar’’, aldus de uitleg van de eigenaar op zijn Facebook-pagina. Elders in de stad duiken hagelwitte posters op. Als teken dat mensen de mond wordt gesnoerd en als verwijzing naar de ‘witte terreur’, waarmee in China politieke vervolging wordt aangeduid.

