Snelwegbrug in Genua ingestort, vrees voor tientallen doden

Francesco Bermano, hoofd van de noodhulpdiensten in Genua, sprak tegenover Italiaanse media van een drama van een gigantische omvang. De ware omvang van de ramp is volgens hem nog niet te overzien. De minister van Verkeer, Danilo Toninelli, sprak van ,,een afgrijselijke tragedie'' en zei snel naar Genua te gaan. Brandweerlieden, ambulances en politie zijn ter plaatse. Genua en haar regio Ligurië krijgen hulp van diensten uit andere Italiaanse regio's. Onder de brug wordt in het puin naar slachtoffers gezocht. Auto's die circa 45 meter naar beneden zijn gestort, liggen verwrongen op de grond. Ook panden in de wijk Sampierdarena zijn getroffen door puin van de brug. Evenals een van de grootste energieproductie-installaties van Italië. Een van de drie pylonen van de brug is daar, op de linkeroever van de rivier, ingestort. De Morandi-brug over de rivier de Polcevera ligt ten zuidwesten van Milaan. De brug voor de vierbaans snelweg A10 stamt uit de jaren zestig en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en circa een kilometer lang.

Hevige regenval

Een stuk van 200 meter lang stortte in. Over de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. Maar plaatselijke media speculeren dat de storm in de stad mogelijk een rol heeft gespeeld bij de ondergang van deze in 1967 geopende verkeersader.



Uit beelden van ooggetuigen blijkt dat de brug in twee delen instortte. Na het neerstorten van een deel van de weg viel één grote pilaar om. ,,Het puin kwam slechts 20 meter bij mijn auto vandaan terecht'', zegt getuige David Ricci tegen de Italiaanse krant La Stampa. ,,Ik had het idee dat de weg door bliksem werd getroffen.''



Op beelden is ook te zien hoe een vrachtwagenchauffeur precies op tijd wist te stoppen: