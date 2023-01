Sociaal drama in Frans dorp: Nederlander ligt zes maanden dood in woning boven gemeentehuis

De burgemeester van Chéniers, een dorp met 600 zielen in het midden van Frankrijk, kan er nog altijd niet bij. Maar liefst zes maanden lag een Nederlandse huurder (85) dood in het appartement op de eerste verdieping van ‘zijn’ gemeentehuis.

Als Gilles Gaudon (69) geen argwaan had gekregen door de verwelkte bloemen voor het raam dan had het stoffelijk overschot van de Nederlander wellicht nog veel langer in het appartement gelegen. Na dat eerste signaal dat er mogelijk iets niet klopte, deed de burgervader navraag bij de kruidenier waar de tachtiger eenmaal per maand zijn boodschappen haalde. Nadat de grutter hem had verteld dat hij de man al een tijdje niet meer had gezien, begon Gaudon een onderzoek.

Daarbij viel hij van de ene verbazing in de andere. Zo bleek dat de Nederlander sinds juli 2022 al geen huur meer had betaald voor het appartement van de gemeente. ,,Zonder dat de gemeentelijke schatkist ons een seintje gaf’’, zei Gaudon zondag tegen de regionale radiozender France Bleu. Ook verklaarden buren dat ze de tachtiger weliswaar al geruime tijd niet meer gezien hadden, maar dat ze dat niet vreemd vonden vanwege het teruggetrokken leven dat de man leidde. Bovendien hadden ze ook geen afwijkende geur geroken.

Kluizenaarsleven

Omdat het hem toch niet lekker zat, belde de burgemeester uiteindelijk de brandweer. Die deed op 12 januari de macabere ontdekking in het appartement van de Nederlander. Hoe zijn dood zo lang onopgemerkt kon blijven, nota bene in een woning boven het gemeentehuis? Dat heeft volgens de burgemeester niet alleen te maken met het kluizenaarsleven dat de tachtiger leidde. ,,Vorig jaar maakten we ons zorgen om hem, maar toen brandweerlieden het appartement binnengingen na een ruit te hebben ingetikt, vonden ze hem televisiekijkend in zijn luie stoel’’, vertelt Gaudon terugblikkend.

In de 35 jaar dat hij burgemeester is, werd de zestiger naar eigen zeggen nooit eerder met zo’n situatie geconfronteerd. Het komt volgens hem ‘weleens’ voor dat overleden inwoners worden aangetroffen, maar dat gebeurt dan maximaal 72 uur na hun dood. ,,Er was altijd wel een buurman of een bekende die ons alarmeerde.”

Sociaal drama

De Nederlander deed volgens locoburgemeester Claude Auger ook nooit open als Gaudon of hijzelf op zijn deur klopten. ,,Zelfs niet toen hij nog leefde’’, zei de plaatsvervangende burgervader tegen France Bleu. Dat verklaart volgens hem waarom ze niet eerder in actie kwamen. Achteraf gezien vindt hij dat onbegrijpelijk. ,,Waarom zeiden we niet tegen onszelf: we gaan vaker even bij hem kijken.’’

Auger bestempelde de macabere zaak van de Nederlander als een ‘sociaal drama’. ,,Het is de dood van een eenzaam en vergeten persoon en het verdriet van mensen die niet alleen de banden met hun familie hebben verbroken, maar ook met hun buurt.’’

Een Amerikaanse vrouw op leeftijd, die net als de Nederlander naar het dorp in het departement Creuse kwam om er van haar oude dag te genieten, zei niet te kunnen geloven dat de tachtiger zo lang onopgemerkt dood in huis lag. ,,Zes maanden, kun je je dat voorstellen? Het is vreselijk’’, reageerde Maggie. De New Yorkse zei niet te begrijpen hoe de overledene zo sociaal geïsoleerd kon leven. ,,Ik heb geweldige buren. Iedereen zorgt voor me, ik voel me hier veilig.”

Kruidenier Pascal reageerde met gemengde gevoelens op de dood van zijn Nederlandse klant. De tachtiger deed volgens hem geen enkele poging om te communiceren. ,,Hij sprak geen Frans, deed zijn boodschappen, betaalde en ging weer weg. Omdat hij een buitenlandse huurder was, zeiden we tegen elkaar dat hij misschien wel was teruggegaan naar zijn land van herkomst. Het is triest om alleen te sterven, vooral op het platteland’’, zei de grutter.

