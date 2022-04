Soedanese artsen: dodental door stammengeweld West-Darfur loopt op tot 176

Genocide 25 jaar een gebroken man: ‘Drama in Rwanda zorgt voor kortslui­ting in mijn hersenen’

De genocide in Rwanda ontwricht in 1994 het leven van Roméo Dallaire. De Canadese VN-commandant staat er oog in oog met de duivel. 25 jaar later is de generaal b.d. nog altijd een gebroken man. ,,Ik kom er nooit meer los van'', aldus Dallaire.

