Spaans kabinet bijeen om mogelijke asielaanvraag Puigdemont

Puigdemont geeft om 12.30 uur een persconferentie in Brussel. Hij doet dat in de Press Club Brussels, vlak bij het gebouw van de Europese Raad, bevestigt een woordvoerder van de persclub. Mogelijk maakt de afgezette regionale Catalaanse leider bekend dat hij asiel in België wil aanvragen. Ook wordt gespeculeerd dat hij een regering in ballingschap zou willen uitroepen.



In de Press Club stond rond 12.30 uur een horde journalisten te wachten op de verklaring van de afgezette Catalaanse minister-president. Die kon intussen al worden gespot bij een ingang voor het gebouw, maar op vragen wilde hij liever nog niet antwoorden.



De persconferentie zou eerst worden gehouden in het Résidence Palace, een nabijgelegen centrum voor de internationale pers. Maar daar kon Puigdemont niet terecht, naar verluidt omdat het gebouw in bezit is van de Belgische federale overheid.