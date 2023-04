Spaans marineschip dat zeekaarten moet actualiseren vastgelopen bij Ibiza

Nederlan­der spoorloos in Soedan: ‘Gegijzeld door militie, dringend medicatie nodig’

Een Nederlandse Soedanees, die op zakenreis was in zijn vaderland, is al een week zoek. Yaslam al-Tayeb (49) werd volgens zijn zoon opgepakt door strijders van de RSF-militie terwijl hij in een chique wijk van Khartoem op zoek was naar een levensmiddelenwinkel.