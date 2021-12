Spaanse oud-koning Juan Carlos I vrijgesproken in Zwitserse smeergeldzaak

De voormalig Spaanse koning Juan Carlos I is maandag vrijgesproken van een smeergeldzaak in Zwitserland. Hij werd beschuldigd in ruil voor 100 miljoen dollar van Saudi Arabië Spaanse bedrijven te hebben aangezet een hogesnelheidslijn aan te leggen tussen Mekka en Medina. De transactie op een rekening van de Zwitserse bank Mirabeau bleek er daadwerkelijk te zijn, maar voor een verband met de spoorlijn was te weinig bewijs.

‘Een knallend einde van de zaak die Spanje in spanning hield en de rechtbank van Genève drie jaar lang in beslag nam’, schrijft het Tribune de Genève, een Franstalige Zwitserse krant. Yves Bertossa, de aanklager in de zaak, heeft zelf aangekondigd het gerechtelijk proces te staken nu er te weinig bewijs is voor de bestemming van het geld van de voormalige koning.

Steekpenningen

Bertossa startte een onderzoek naar de bezittingen van Juan Carlos nadat verhalen in de media rondgingen over eventuele steekpenningen die de ex-koning zou hebben ontvangen van Saudi Arabië. Het eerste deel van de beschuldiging is wel bewezen. ,,Het onderzoek heeft vastgesteld dat Juan Carlos I inderdaad 100 miljoen dollar heeft ontvangen van het Saudi ministerie van Financiën”, aldus de aanklager. Het geld zou namelijk in augustus 2008 overgemaakt zijn naar een rekening van de private Zwitserse bank Mirabeau, in handen van een Panamese organisatie van Juan Carlos.

Een verband met het daadwerkelijk strafbare feit - dat Juan Carlos vanwege deze gift voor Saudi Arabië een voordelig contract zou hebben geregeld met Spaanse bedrijven om een hogesnelheidslijn aan te leggen tussen de steden Medina en Mekka - bleek alleen niet te vinden te zijn. ,,Het onderzoek heeft onvoldoende verband weten te leggen tussen het geld dat is ontvangen uit Saudi-Arabië en het sluiten van contracten voor de bouw van de hogesnelheidslijn”, maakt het Zwitserse openbaar ministerie bekend. Wel krijgt Mirabeau een boete van zo'n 50.000 euro voor het niet aangeven van de verdachte transactie bij de overheid.

Het Spaanse koningshuis wilde niet reageren op de uitkomst van de zaak. Ook Juan Carlos zelf, die vanwege de schandalen is gevlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten, heeft nog niets van zich laten horen. De ex-vriendin van de voormalige koning, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, stond ook een straf boven het hoofd en vertelde persbureau Reuters in een zakelijk statement: ,,Vandaag ben ik eindelijk vrijgesproken van wangedrag op wat voor manier dan ook in het driejarig onderzoek van de Zwitserse aanklager.”

Juan Carlos I: van ‘held van democratie’ naar gevluchte corrupte Juan Carlos I was koning van Spanje van 1975 tot 2014. Als opvolger van dictator Franco werd van hem verwacht dat hij het autoritaire regime door zou zetten, maar uiteindelijk heeft hij juist veel hervormingen doorgevoerd om Spanje weer een democratisch land te maken, waarin zijn eigen rol steeds kleiner werd. Bij zijn abdicatie in 2014 werd hij dan ook nationaal en internationaal gelauwerd als ‘held van de democratie’. Het voetstuk van de oud-koning mocht niet baten, want de verhalen van corruptie en belastingfraude, die te rondte gingen toen de Zwitserse zaak werd gestart, bleken funest te zijn voor zijn reputatie. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat Juan Carlos in 2020 als een dief in de nacht zijn vaderland ontvluchtte om in zelfballingschap te gaan in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens geruchten is het Saudische geld niet het enige dat de voormalig Spaanse koning heeft ontvangen.

