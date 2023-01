Spaanse politie verwijdert Nederlandse ravers uit recreatiegebied na orgie-melding: ‘Geen bloteriken gezien’

UpdateWat een uniek nieuwjaarsfeest in de vrije natuur in het zuidoosten van Spanje moest worden, is voor tientallen Nederlanders uitgedraaid op een teleurstelling. De politie verwijderde hen uit een reservaat in de regio Alicante, waar ze illegaal kampeerden, nadat een jogger had gemeld dat hij getuige was geweest van groepsseks in de open lucht. ,,Ik denk dat de melder zijn verhaal wat heeft aangedikt”, zegt Arnold Gall (58) zondagmiddag tegen deze nieuwssite.

De vijftiger uit het Groningse Opende staat met zijn kampeerwagen op het parkeerterrein van El Pantano de Elche, een natuurgebied bij de oudste stuwdam van Europa. Hij wil de berichtgeving over het incident in de regionale krant Informacion nuanceren.

Die meldde vrijdag dat een inwoner van Elche tijdens zijn hardlooprondje door het natuurgebied tientallen auto’s, caravans, bestel- en kampeerwagens en zelfs vrachtwagens zag staan rond een zandvlakte. Tijdens het voorbijrennen, ontwaardde de Spanjaard naar eigen zeggen (half)blote mensen en achter een vrachtwagen een groepje dat naakt aan het vrijen was. De Elchenaar vertelde de politie ook dat hij in het illegale kampement zware generatoren en ander materiaal had gezien dat blijkbaar bedoeld was voor een feest. De melder zag ook mensen takken van pijnbomen verwijderen om er waarschijnlijk een vreugdevuur van te bouwen, wat in het bewuste gebied is verboden.

Om die reden belde hij de lokale politie en de natuurbeschermingsdienst van de Guardia Civíl. Agenten die na de melding uitrukten, troffen volgens de regionale krant zo’n vijftig voertuigen aan op een plek waar overnachten en het parkeren van voertuigen zonder toestemming niet is toegestaan. In het kampement verbleven ruim honderd mensen. Ze waren volgens de politie allemaal gekleed en er werd niemand aangetroffen die seks in de open lucht had.

De meeste aanwezigen hadden de Nederlandse nationaliteit, bevestigden politiebronnen aan de regionale krant. Dezelfde bronnen gaven aan dat de wildkampeerders bezig waren met de voorbereidingen voor een nieuwjaarsfeest. De aanwezigen ontruimden het kampement op last van de politie en vertrokken zonder zich te verzetten.

Volgens Arnold Gall ging het om ravers. ,,Ze wachtten op een appje met informatie over de locatie van het dansfeest, vertelde een Belg die erbij hoorde. Toen ik hem vroeg waarom ze hun rave niet hier hielden, zei hij dat het terrein te klein was en bovendien te dicht bij de stad”, zegt de Nederlander terugblikkend. Hij kampeert sinds tweede kerstdag op het parkeerterrein en zag het aantal voertuigen met de dag toenemen. ,,Uiteindelijk stonden er zo’n veertig waarvan een stuk of twaalf Nederlandse. De andere waren van Belgen, Duitsers en Fransen.”

De Groninger, die zes maanden overwintert in het zuidoosten van Spanje, kon het naar eigen zeggen goed vinden met de jongeren. ,,Het waren alternatieve maar leuke mensen. Ik heb ze geen enkele keer takken van bomen zien verwijderen voor een kampvuur. Ik heb hen ook niet bloot zien rondlopen, laat staan een orgie houden achter een vrachtwagen. Ik denk dan ook dat de man die de politie belde zijn verhaal wat heeft aangedikt om de agenten tot actie te doen overgaan.’’

De guardia civil surveilleert volgens hem elke avond op het parkeerterrein. Overnachten is ‘inderdaad’ verboden, al staat er volgens Gall geen bord. ,,Maar de politie gedoogt kampeerders in de wintermaanden, weet ik uit eigen ervaring. Daarom kregen de ravers ook geen bekeuring.” De vijftiger zag de nieuwjaarsvierders niet vertrekken - ‘ik was op dat moment aan het wandelen’ - maar kan wel beschrijven wat hij bij terugkomst zag. ,,Ze hadden het parkeerterrein achtergelaten zoals ze het aantroffen: zonder ook maar een snippertje afval.”

De Nederlander wil dat graag gezegd hebben omdat toeristen met campers volgens hem een slechte naam hebben in Spanje. ,,Wij hebben het altijd gedaan volgens de Spanjaarden maar zij zijn juist degenen die er een zootje van maken”, klinkt het met ingehouden woede door de telefoon. Het klopt volgens hem dat sprake is van wildkamperen maar met toestemming van de politie en niet in het natuurgebied. ,,Dit parkeerterrein is het beginpunt van tientallen wandelpaden en mountainbiketrails naar het stuwmeer, zo’n kilometer stroomopwaarts van de Vinalopó-rivier.”

Gall vond de plek toevallig en blijft er voorlopig. ,,Half mei moet mijn camper naar de apk-keuring in Nederland. Daarna ga ik weer een paar maanden aan de slag als chauffeur van busjes en vrachtwagens voordat ik opnieuw ga overwinteren”, zegt hij grinnikend.

