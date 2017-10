Spaanse premier ontslaat Catalaanse bestuurders

Rajoy heeft de Spaanse Senaat om toestemming gevraagd. Hij benadrukt dat hij niets verandert aan de autonomie van Catalonië. Volgens Rajoy gaan de separatistische leiders in Catalonië in tegen de grondwet en de wetten. Hij wil daarom het bestuur in Catalonië overnemen.



De premier liet in een reactie aan Bloomberg weten: ,,Het debat dat daar werd gehouden was ongepast in een democratie." Door het massale ontslag hoopt hij het separatistisch protest de kop in te drukken. Het is een gevolg van artikel 155, waarmee premier Rajoy het Catalaanse zelfbestuur kan opheffen om de regio weer onder controle te krijgen van Madrid.