Spaanse rechter: op pornosites plaatsen van geheime beelden wildplasters schendt privacy niet

Een rechtbank in Viveiro heeft zich de woede op de hals gehaald van heel wat inwoners van de autonome regio Galicië in het noordwesten van Spanje. De rechters stelden tientallen vrouwen en meisjes in het ongelijk die aangifte hadden gedaan, nadat op pornosites in het geheim gemaakte beelden waren verschenen waarop ze wildplassend te zien waren tijdens een regionaal feest.

De rechtbank in Viveiro wees de klacht af, omdat het maken van beelden op openbare plaatsen volgens haar niet onder de strafrechtelijke bescherming valt. “Het is een serie opnames van vrouwen die op straat urineren, dat wil zeggen op een openbare plaats waar ze gezien kunnen worden door iedereen die er langsloopt. Daarom leveren de beelden geen enkele aanval of schending van de privacy op”, citeert El País uit het vonnis van 15 maart. De slachtoffers hebben volgens de Spaanse krant inmiddels hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak.

Ruim 80 vrouwen en meisjes die geïdentificeerd werden op de beelden, onder wie ook enkele minderjarigen, zijn hevig verontwaardigd over het vonnis. ,,Dit schept een zeer gevaarlijk precedent, omdat de uitspraak alles wat zonder toestemming op de openbare weg wordt opgenomen straffeloos maakt”, waarschuwt voorzitter Mary Fraga van de vereniging voor vrouwenrechten uit Santiago de Compostela, een van de aanklagende partijen in de zaak.

Viveiro, een gemeente in de Spaanse provincie Lugo in de regio Galicië.

Vreemde link

De zaak kwam vorig jaar aan het rollen nadat de partner van een van de slachtoffers op het internet op een vreemde link over de zeemeermin-processie en het feest eromheen had geklikt. Daarna kwam hij op een pornosite terecht met beelden van plassende deelneemsters en bezoeksters in een steegje, gefilmd met een verborgen camera. Op de beelden, gemaakt in augustus 2019, waren niet alleen de geslachtsdelen van de vrouwen te zien maar ook hun gezichten. De man herkende niet alleen kennissen en buren maar ook zijn vriendin. De video’s staan nog steeds op het internet en zijn inmiddels duizenden keren bekeken.

Zo'n 500 vrouwen in maritieme klederdracht trokken zondag door vissersdorp San Cibrao om gerechtigheid te eisen voor de slachtoffers. Met slogans als “Het is geen misdaad, want je lul komt er niet uit” of “Het is eng om te denken dat je niet eens kunt pissen”, riepen ze de rechtbank op tot het ‘corrigeren’ en vervolgen van degenen die deelneemsters en bezoeksters aan de zeemeermin-processie hebben weggezet als “seksuele producten”.

