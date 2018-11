Spanje dreigt brexitdeal te blokkeren om Gibraltar

Oud-recher­cheur: Maddie leeft nog, maar heeft geen idee wie ze is

15:27 Maddie McCann, het Britse meisje dat in 2007 als driejarige spoorloos verdween in Portugal, leeft nog, meent voormalig rechercheur David Edgar. De Brit speurde voor de McCanns drie jaar lang naar hun verdwenen dochter en is er heilig van overtuigd dat een seksbende Maddie ergens vasthoudt. ,,Ze heeft waarschijnlijk geen idee wie ze is”, aldus de oud-speurder.