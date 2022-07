Spanje: eerste dode door apenpokken in Europa

Ouders hersendode Archie (12) hebben laatste kans om verzoek in te dienen tegen stopzetten beademing

De ouders van de 12-jarige Archie Battersbee, die sinds begin april in coma ligt, hebben extra tijd gekregen om een verzoek in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om het stopzetten van de beademing van hun zoon tegen te houden. De rechter oordeelde maandag in hoger beroep dat het leven van Archie mag worden beëindigd door de artsen die werkzaam zijn in het ziekenhuis waar hij ligt.

28 juli