Spanje neemt maatregelen tegen Catalonië

Slechts nieuwe verkiezingen lijken de voorlopige oplossing om het Catalaanse probleem in Spanje te proberen te beteugelen. Morgen besluit de Spaanse ministerraad of dit dé manier is om de rebelse regio in het gareel te krijgen.

Eerst jij, dan ik. Met die houding heeft regiopremier Carles Puigdemont van Catalonië zijn Spaanse ambtsgenoot Mariano Rajoy zo ver gekregen om uiteindelijk het initiatief te nemen tot een uitzonderlijke, nooit eerder in de 42 jaar jonge democratie gebruikte maatregel: Grondwetsartikel 155 inzetten om het zelfbestuur van een van de autonome regio's in te perken of zelfs op te schorten.

Op het allerlaatste ultimatum vanuit Madrid antwoordde Puigdemont gisteren dat hij noch het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen na het verboden referendum van 1 oktober daarover. Maar tegelijk dreigde hij dat wel te doen als Rajoy artikel 155 zou toepassen. En dat doet Rajoys regering nu omdat zij de brief van Puigdemont te vaag en tegelijk een dreigement en chantage vindt.

Vreedzame samenleving

,,De regering zal al het mogelijke doen om de legaliteit en grondwettelijke orde en de vreedzame samenleving te herstellen en de economische achteruitgang tot stilstand te brengen die de juridische onzekerheid in Catalonië teweeg heeft gebracht," zei de Spaanse regering in een communiqué. Rajoy zelf was al op weg naar Brussel, voor een top met andere Europese leiders waar ongetwijfeld ook over het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven zal worden gesproken.

In dat beruchte artikel 155 staat overigens niet precies wát de regering kan of moet doen. Het geeft toestemming in te grijpen in een autonome regio als de eenheid van de Spaanse staat in gevaar is, zonder verder in detail te treden. Dat is sinds de dood van dictator Franco in 1975 en nog nooit gebeurd.

Onder curatele

Samen met de oppositiepartijen PSOE (socialisten) en Ciudadanos (liberalen) zal de conservatieve regering-Rajoy besluiten wélke maatregelen dat zullen zijn. Ongetwijfeld zullen de Catalaanse financiën onder curatele komen, maar de meest vergaande en tegelijk verwachte stap is het opleggen van nieuwe Catalaanse verkiezingen.

In het parlement in Barcelona is er sinds 2015 een nipte meerderheid voor de partijen die de onafhankelijkheid steunen. De regeringscoalitie Junts x Sí (bestaande uit de partij PDeCat van Puigdemont en de linksrepublikeinen van ERC) heeft met 62 zetels (op een totaal van 135) de gedoogsteun nodig van de antikapitalistische CUP (10).

Onafhankelijkheid

Vooral vanuit ERC en CUP is er veel druk op Puigdemont om de onafhankelijkheid zo snel mogelijk van kracht te laten worden, terwijl er binnen zijn eigen partij gematigder stemmen zijn, vooral bevreesd voor de economische gevolgen van de afscheiding.

In stemmen haalden die partijen echter minder dan 48% van het totaal, wat het argument van de Spaanse regering is om te stellen dat de meerderheid van de Catalanen helemaal niet voor onafhankelijkheid is.