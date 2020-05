Spanje ontvangt toeristen vanaf juli: ‘We verwachten jullie’

Voor het eerst geen nieuwe coronabe­smet­tin­gen in China

8:59 China heeft vandaag voor het eerst nul nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld sinds het in januari begon met het bijhouden ervan. Het longvirus stak eind vorig jaar voor het eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar sinds de piek in februari is het aantal nieuwe gevallen sterk afgenomen. Het virus lijkt in China nu grotendeels onder controle.