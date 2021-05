Spanje open voor alle ingeënte toeristen vanaf 7 juni

Op vakantie naar Portugal, Spanje en Grieken­land kan bijna weer, boekingen stromen binnen

11 mei Rutte en De Jonge zullen morgenavond zeggen dat het advies om niet naar het buitenland te reizen vervalt per 15 mei. Vanaf dan worden de reisadviezen weer per land gegeven. Naar verwachting gaat het advies voor enkele landen dan weer naar geel of zelfs groen, zeggen ingewijden. Dat betekent dat het straks weer mogelijk is om naar een aantal landen - waar de coronasituatie gunstig is - op vakantie te gaan en dat laten we ons geen twee keer zeggen.