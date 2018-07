Spanje trekt uitleveringsverzoek Puigdemont in

De magistraat die is belast met de vervolging van Catalaanse separatistenleiders, Pablo Llarena, ziet niets in een uitlevering op basis van fraude, een voorwaarde die het Duitse Openbaar Ministerie vorige week stelde aan de uitlevering. Llarena wil Puigdemont ook voor rebellie vervolgen, naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum dat vorig jaar in Catalonië georganiseerd werd. In Duitsland wordt rebellie niet gezien als een rechtvaardige reden voor uitlevering.



Puigdemont werd in maart in Duitsland opgepakt op basis van het aanhoudingsbevel dat Llarena had uitgevaardigd tegen een reeks figuren uit de in oktober ten val gebrachte separatistische regering van Catalonië. Llarena trekt al die aanhoudingsbevelen nu in, melden Spaanse media.



De Catalaanse politici kunnen niet terug naar Spanje, want in het land zelf zijn ze wel voortvluchtig.