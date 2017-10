Spanning loopt op rondom toespraak onafhankelijkheid Catalonië

Zo riep de onafhankelijkheidsorganisatie ANC (Asamblea Nacional Catalana) op om vanavond te betogen voor het parlement 'ter ondersteuning van de onafhankelijkheidsverklaring'. Het Catalaanse parlement, wat in het stadspark Ciutadella in Barcelona ligt, is echter hermetisch afgesloten. Net buiten het park staat een groot scherm waar de toespraak van Puigdemont live gevolgd kan worden. In voorbereiding op ongeregeldheden verhoogde de Spaanse politie vandaag de beveiliging van Catalaanse grensovergangen, op luchthavens, in stations en busstations.



Daarnaast zouden agenten van de Spaanse nationale politie volgens verschillende media klaarstaan om het gebouw in Barcelona meteen binnen te vallen, mocht Puigdemont de onafhankelijkheid van de regio uitroepen. Verwacht wordt dat de Spaanse premier Rajoy Grondwetartikel 155 zal gebruiken om het zelfbestuur van Catalonië op te schorten en Puigdemont en zijn companen meteen strafrechtelijk te laten vervolgen. De Catalaanse politie beveiligt de ingang van het gebouw in voorbereiding daarop met negen politiebussen.