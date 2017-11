Spanning tussen Noord- en Zuid-Koreanen loopt verder op na rakettest

In Noord- en Zuid-Korea reageren inwoners op het nieuws dat er succesvol een raket is getest die het Amerikaanse vasteland binnen bereik heeft. Het nucleaire programma van Noord-Korea is met het opnieuw afvuren van de raket voltooid. Hoogleraar en Noord-Korea-kenner Remco Breuker vreest dat de uitspraken van Noord-Korea wel eens waar kunnen zijn.