Speciaal aanklager Mueller stapt op: Trump aanklagen was geen optie voor commissie

Volledig scherm Een ‘heksenjacht’ noemde president Trump het onderzoek van Mueller. © REUTERS Mueller zegt dat het, gezien de onschendbaarheid van de president, voor de commissie onmogelijk was een aanklacht te formuleren op basis van de onderzoeksresultaten. De onderzoekscommissie van Mueller concludeerde in het rapport dat er geen bewijs was van samenzwering tussen Trumps campagneleiders en Moskou.



Mueller heeft alleen nooit zelf de conclusies mogen toelichten of uitgesproken dat president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. Vandaag gaf hij echter aan niets toe te kunnen voegen aan het rapport. Hij zal dat ook niet doen tijdens een hoorzitting voor het Huis van Afgevaardigden.,



Het onderzoek van Mueller nam 22 maanden in beslag, kostte zo'n 35 miljoen dollar en leverde 448 pagina’s op. De publicatie van het onderzoeksrapport ging gepaard met een hoop getouwtrek. De eerste versie was zwaar geredigeerd en daardoor feitelijk incompleet, omdat delen van ervan betrekking hadden op nog lopen zaken.



Het Huis van Afgevaardigden vroeg van Justitie vervolgens een ‘leesbare’ versie, maar eiste na inzage door een selecte groep uit de Senaat en het Huis om het volledige rapport. Het ministerie van Justitie zag dat niet zitten en noemde de eis ‘onnodig’. Er werd wel medewerking toegezegd, maar het volledige rapport kregen ze nooit.

‘Trumphater’

Trump was de dagen na publicatie behoorlijk in zijn nopjes met de uitkomsten en twitterde dat zijn naam was gezuiverd en dat er van een samenzwering, zoals hij altijd al volhield, nooit sprake is geweest. Het hele onderzoek zou zijn ingegeven door de Democraten. ‘Trumphaters’, klonk het.



Diezelfde Democraten willen nu onderzoeken of het rapport als munitie kan dienen om Trump op een andere manier strafrechtelijk aan te pakken. Mueller beklaagde zich er eerder over dat Trump pogingen deed om zich met het onderzoek te bemoeien. 10 keer stelt het rapport. Ook probeerde de president van Mueller af te komen.

Op niets gebaseerd

Trump houdt vol dat het hele onderzoek naar de Russische inmenging tijdens zijn presidentscampagne een ‘heksenjacht’ is geweest en op niets is gebaseerd. Mueller op zijn beurt beklaagde zich er eind maart over dat een samenvatting van het rapport door justitieminister Barr de uitkomst geen recht doet.



,,Er heerst nu verwarring over belangrijke aspecten van de onderzoeksresultaten”, schreef Mueller. ,,Dit dreigt een van de doelen te ondermijnen waarvoor het departement het onderzoek in de eerste plaats aangevraagd heeft: het verzekeren van het publieke vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek.”

McGahn getuigt niet