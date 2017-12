Speciaal aanklager VS: bewijs voor wetsovertreding campagneleider Trump

Oud-president Georgië Saakasjvili weer gearresteerd in Oekraïne

0:57 De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili is opnieuw gearresteerd door de Oekraïense autoriteiten. Dat meldt hij op Facebook. Eerder deze week werd hij ook al opgepakt bij zijn huis in Kiev, maar toen slaagde hij er met hulp van aanhangers in te ontsnappen uit het politiebusje.