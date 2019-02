Speciale gast Joshua Trump (11) valt in slaap bij ‘troonrede’ president

De kleine Trump uit Wilmington in Delaware is geen familie van de 72-jarige miljardair, maar werd op de basisschool toch flink gepest. Het begon al in 2015, toen Donald aankondigde een gooi te doen naar het presidentschap. ,,Ze schelden hem uit, noemen hem een idioot, noemen hem stom’’, zei Joshua’s moeder Megan Trump eerder tegen lokale media. Ze haalde haar oogappel van school en gaf hem samen met haar man een jaar lang thuis les. De hoop was dat alles op de middelbare school anders zou zijn, maar dat was niet zo. Uiteindelijk kreeg Joshua in de systemen van de school van ellende de achternaam van zijn vader. ,,Hij zegt dat hij zichzelf en zijn achternaam haat’’, zei zijn moeder. ,,Dat hij continu verdrietig is en niet meer wil leven met dit gevoel. Voor een ouder is dat angstaanjagend.’’ Lees door onder de foto.

Schattig

First lady Melania Trump trok zich het lot van de tiener aan en nodigde hem uit voor de State of the Union, waar de president jaarlijks zijn beleidsplannen bekendmaakt. Hij kreeg een plekje naast Melania en Grace Eline (10), bij wie op haar negende een hersentumor werd gevonden en die nu weer gezond is. Joshua vond de 82 minuten durende toespraak van de president kennelijk nogal saai, want hij bleef niet wakker.



Vooral tegenstanders van Donald Trump vonden het prachtig dat de tiener in slaap viel terwijl de president onder meer (nogmaals) pleitte voor een muur aan de grens met Mexico. ,,Welkom bij het verzet’’, luidde een van de vele reacties op Twitter. ,,Hij vertegenwoordigt heel Amerika’’, voegde een ander toe. ,,Joshua Trump rules.’’ Andere mensen vonden het vooral heel schattig.



Het tegengaan van pesten is overigens een belangrijke bezigheid van Melania Trump sinds haar aantreden, schrijft de Washington Post. Critici wijzen echter vaak op het contrast met haar echtgenoot, die juist niet vies is van een persoonlijke aanval of belediging.