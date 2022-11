‘Speciale militaire operatie’ lijkt schoolvoorbeeld van gruwelijke misrekening Poetin

Britse graaf die 48 jaar geleden verdween na moord op nanny, leeft volgens expert ondergedo­ken in Australië

Lord Lucan verdween in 1974 op mysterieuze wijze, de dag nadat hij Sandra Rivett, de nanny van het gezin, brutaal had vermoord. Volgens vrienden sprong hij kort daarna van een ferry op het Kanaal zijn dood tegemoet. Hoewel zijn lichaam nooit is gevonden, werd hij in 2016 officieel doodverklaard. Maar volgens expert in gezichtsherkenning Hassan Ugail leeft Richard John Bingham, alias lord Lucan, vandaag nog altijd ondergedoken in Australië. Het algoritme dat die uitkomst geeft, liegt nooit, beweert Ugail.

8 november