Spectaculaire roof: medewerkster Duits geldtransportbedrijf vlucht met 8 miljoen euro

De Duitse politie zoekt met man en macht naar Yasemin Gündogan (28), een werkneemster van een geldtransportbedrijf die er met 8 miljoen euro vandoor is. De opmerkelijke roof vond al op 21 mei in de buurt van Bremen plaats. Omdat er nog steeds geen spoor van de vrouw is, wordt nu de hulp van het publiek ingeschakeld.

Het was de taak van Gündogan om bankbiljetten in de daartoe voorziene geldcassettes te leggen. Een chauffeur van een geldtransportbusje brengt de kostbare inhoud daarna naar verschillende bankautomaten in de regio.

Deze keer zou het echter anders lopen. Gündogan propte 8 miljoen euro in verschillende tassen en gebruikte vervolgens een afvalcontainer op wielen om de buit naar buiten te brengen.

Tot in de puntjes voorbereid

De diefstal was tot in de puntjes voorbereid. De bestelbus die Gündogan gebruikte om te vluchten, bleek gehuurd te zijn en was voorzien van valse nummerplaten. Dat voertuig bracht ze daarna ook netjes terug, alsof er niets gebeurd was.

Haar werkgever Loomis kreeg te horen dat ze plotseling ziek geworden was en dus vroegtijdig naar huis moest. Zo wekte de vrouw geen argwaan. Resultaat: het zou nog verschillende dagen duren tot de roof ontdekt werd.

Shishabar

Het spoor leidt voorlopig naar een louche shishabar in de buurt van het station van Bremen. Gündogan zelf was daar sinds 2014 aan het werk. Er komen geregeld beroemde gasten over de vloer, zoals ex-doelman Tim Wiese en acteur Mustafa Alin — bekend van onder meer de Duitse soapserie ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. De uitbaters van het etablissement zouden echter deel uitmaken van een criminele familie.

Volledig scherm Gündogan verscheen altijd met make-up in het openbaar. © RV

Onderzoekers vragen zich nu af of Gündogan de plannen samen met hen gesmeed heeft of net gedwongen werd om de klus in hun opdracht uit te voeren. Vermoed wordt dat de vrouw zelf intussen naar het buitenland gevlucht is. Turkije staat hoog op het lijstje, omdat haar roots daar liggen. Een mogelijke kompaan van de voortvluchtige vrouw is opgepakt.

‘Nooit zonder make-up’

,,Yasemin had altijd zin om te feesten en hechtte veel belang aan haar uiterlijk. Ik heb haar nog nooit zonder make-up gezien”, vertelt één van haar vrienden aan de Duitse krant Bild. ,,We dachten allemaal dat ze niet zo slim was, maar met deze strategie bewijst ze toch het tegendeel‘’, vult een vroegere schoolgenoot aan.

Gündogan groeide op in een probleemwijk van Bremen. Ze woonde samen met haar jongere zus en haar moeder, die als buschauffeur de kost verdient. Volgens Bild was het haar vader die haar bij Loomis binnenloodste. Hij werkte daar zelf vroeger als chauffeur.

