Spelend kind (3) oorzaak dodelijke brand New York

De grote brand in de New Yorkse wijk The Bronx waarbij gisteren zeker twaalf doden zijn gevallen, is vermoedelijk ontstaan omdat een 3-jarig jongetje met het gasfornuis aan het spelen was. ,,Het lijkt erop dat er sprake is van een vreselijk tragisch ongeluk'', zo zei burgemeester Bill de Blasio.