‘Spookachtig beeld van rode jurken’ uitgeroepen tot World Press Photo van het jaar

De foto ‘ Kamloops Residential School ’ van de Canadese fotografe Amber Bracken is dit jaar uitgeroepen tot beste persfoto. De World Press Photo van het jaar is genomen in haar thuisland op de plek waar vorig jaar 215 dode kinderen werden teruggevonden in een anoniem massagraf.

Een spookachtig beeld van rode jurken, opgehangen aan kruizen langs de kant van de weg, ter herdenking van inheemse kinderen die omkwamen in een Canadees internaat, heeft de prestigieuze prijs in de wacht gesleept. De foto werd genomen door fotografe Amber Bracken op het terrein van een voormalig internaat in de Canadese stad Kamloops. Daar werden vorig jaar de lichamen van 215 kinderen gevonden.

Het internaat was een plek waar kinderen van de oorspronkelijke bevolking van het land werden geassimileerd (sociaal aangepast, red.). Volgens toenmalige witte regeringen was het de bedoeling om van de kinderen van de inheemse bevolking witte Canadeesjes te maken middels strenge religieuze scholen waar de kinderen niet hun eigen taal mochten spreken en soms met harde hand cultureel werden heropgevoed. Uit rapporten bleek dat er in de internaten sprake was van verwaarlozing, ondervoeding en misbruik. Kamploos was één van de duizenden scholen in Canada waar inheemse kinderen werden ondergebracht, maar ook op andere terreinen zijn lijken van inheemse kinderen gevonden.

De jury koos de winnende foto uit 64.823 foto’s van 4066 fotografen uit 130 landen. ,,Het is een beeld dat zich in je geheugen grift’’, zei juryvoorzitter Rena Effendi in een verklaring. ,,Ik kon de rust bijna horen op deze foto, een stil moment van rekenschap voor de geschiedenis van de kolonisatie, niet alleen in Canada, maar wereldwijd.’’

Andere prijzen

De organisatie reikte ook nog andere prijzen uit. De award voor beste persfotoverhaal ging naar de Australische fotograaf Matthew Abbott voor zijn reeks beelden van de inheemse Australische bevolkingsgroep, de Nawarddeken. De prijs voor beste fotoproject op lange termijn werd gewonnen door de Braziliaanse Lalo de Almeida. Hij maakte een fotoreportage in het Amazonewoud in Brazilië.

Volledig scherm Winnaar van World Press Photo 2022 in de categorie ‘fotoverhaal’ is Matthew Abbott uit Australië, met zijn serie voor National Geographic. © ANP / EPA

Volledig scherm Winnaar van de World Press Photo 2022 categorie ‘fotoproject op lange termijn’ is de Braziliaan Lalo de Almeida voor de krant Folha de São Paulo © AP

In de categorie ‘Open formaat’ won Isadora Romero uit Ecuador met haar project ‘Blood is a seed’. Haar videoproject bestaat uit foto’s en gaat over het verdwijnen van zaden, verplichte migratie, kolonisatie en het verlies van overgeleverde kennis.

Award voor Nederlander

Twee weken geleden werden de 24 regionale winnaars bekendgemaakt. Daaruit zijn nu deze vier grote winnaars gekozen. Elke regionale winnaar kan naar huis gaan met 1.000 prijzengeld en een fysieke award. De vier grote krijgen als beloning nog eens 5.000 euro en een extra beeldje. Alle winnaars zijn terug te vinden in de World Press Photo-tentoonstelling en in het jaarboek.

Tussen die regionale winnaars is er trouwens een Nederlander terug te vinden. Journalist Bram Janssen won de prijs voor ‘beste regionale verhaal Azië’. Het beeld, dat deel uitmaakt van een fotoserie voor The Associated Press, gaat over een bioscoop in Kabul, Afghanistan.

Met de reeks wil de Nederlandse journalist laten zien wat de gevolgen zijn van het beleid van de Taliban, onder andere op het culturele leven in Afghanistan . Door hun machtsovername mag de bioscoop namelijk de deuren niet meer openen.

Volledig scherm De Nederlandse journalist maakte de fotoserie drie maanden nadat de Taliban de macht greep in Afghanistan © AP