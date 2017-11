Spoorloos verdwenen helikopter ontdekt in Surinaams oerwoud

Het toestel van Hi-Jet verdween aan de vooravond van de Surinaamse verkiezen. De heli keerde terug uit afgelegen gebied in het zuiden, waar het stembussen en personeel had gebracht. Aan boord van het ramptoestel waren tijdens de terugreis Donavan van Embricqs, de neef van Hi-Jet eigenaar Jerrel van Embricqs, en technicus Ryatno Kertodikromo.



Na de verdwijning van de helikopter en de twee inzittenden werd wekenlang naar het toestel gespeurd. Surinaamse media schrijven dat er werd gezocht in een dicht begroeid gebied dat net zo groot is al heel Nederland. Hi-Jet loofde een voor de gouden tip zelfs 35.000 Amerikaanse dollar uit. In Amsterdam werd door familie en vrienden geld ingezameld middels een benefietavond. Gisteren pas werden de resten van de heli gevonden.



Het Surinaamse radiostation Apintie meldde dat het wrak, zo’n 16 kilometer van Atjoni, in het oerwoud door houthakkers werd aangetroffen. De Surinaamse politie is ter plaatse en meldt dat aan de hand van foto's is bevestigd dat het om het vermiste toestel gaat. Nabestaanden van de bemanning wachten de uitkomst van het onderzoek af en willen nog niet reageren op de vondst van de helikopter.