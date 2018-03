Springlevende Constantin is én blijft officieel 'dood': te laat bezwaar gemaakt

De 63-jarige man uit Vasului, in het noordoosten van Roemenië, verruilde in de jaren 90 zijn geboorteland voor Turkije. Hij verloor het contact met zijn familie en in 2016 was zijn vrouw er, na een lange zoektocht, van overtuigd dat Constantin het tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld. De rechter was het met die aanname eens en verklaarde Reliu dood, zo meldden diverse media.