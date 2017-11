Staatsgreep in Zimbabwe: Dit zijn de hoofdrolspelers

Ze is de tweede vrouw van Robert Mugabe en was ooit zijn secretaresse. Ze is 41 jaar jonger dan de president. Ze is bekend vanwege haar opvliegende karakter. Heeft in haar eigen land de bijnamen Dis Grace en The Country's First Shopper. Ze verwondde ooit een fotograaf die extreme uitgaven vastlegde in Hongkong door hem te slaan met vingers vol diamanten ringen. Ze is de Afrikaanse Imelda Marcos en wordt nagewezen vanwege haar extravagante levensstijl in een van de armste landen ter wereld.



Ze wordt gezien als degene die de fragiele Mugabe overeind houdt. Grace Mugabe ligt slecht bij militairen omdat ze geen verleden in Zimbabwe’s onafhankelijkheidsstrijd, maar ze claimt wel die status. Ze geniet de steun van de vrouwenafdeling en van de jeugdafdeling van Zanu-PF, die wil dat Grace vicepresident moet worden.