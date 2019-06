Stalkende arts in België verdacht van moordpoging met injectienaald: ‘Ik vluchtte in pyjama de straat op’

Een arts uit het Vlaamse Pelt zit al twee weken in de cel voor een moordpoging met een injectienaald. ,,Toen ik wakker werd, stond ze over mijn bed gebogen met de spuit in haar hand”, zegt het slachtoffer (46).

Buren zagen telkens weer dezelfde vrouw door de straat rijden in het Belgische dorp Rekem. Steevast vertraagde ze bij hetzelfde huis: de halfvrijstaande woning van een muziekleraar en zijn gezin. Soms flikkerde ze met haar koplampen of stond ze uren geparkeerd om tussen de struiken door foto's te maken van de woning, zeggen buren.

Lees ook PREMIUM Jaar celstraf geëist tegen Nijmeegse (48) voor stalken leraar Lees meer

,,De vrouw is geen volslagen vreemde: we kennen haar omdat mijn man tromboneles geeft aan haar dochter", zegt de vrouw des huizes, die niet met haar naam in de krant wil. ,,Een jaar geleden begon het, met sms'jes. Ze vroeg om iets te gaan drinken, om ergens af te spreken... Hij heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat hij niet met haar wilde afspreken, maar ze nam geen ‘nee’ aan. Ze negeerde zijn afwijzingen en stelde dan opnieuw voor om een ander keertje af te spreken. Dat ze vaker langsreed, weten we vooral omdat buren het vertelden. Zelf hebben we daar eigenlijk niet veel van gemerkt."

Chemische geur

Buren hebben de politie weleens ingelicht over haar vreemde gedrag. ,,Maar langs een huis rijden en veel sms'en is voor de politie niet ernstig genoeg om iemand op te pakken. Er moet iets gebeuren voordat de politie iets kan doen", zegt de vrouw.

De voortdurende stroom aan sms’jes en de spionage was vervelend, maar niets om heel ongerust of bang voor te zijn, dacht het gezin. Tot twee weken geleden, de ochtend van 29 mei. De echtgenote van de muziekleraar werd 's ochtends om 10 uur wakker door een chemische geur. Boven haar hoofd een vrouw met een opgepropte handdoek, gedrenkt in een stinkende, chemische stof.

De slachtoffers denken dat de vrouw aan hun huissleutel moet zijn gekomen, want nergens zijn inbraaksporen aangetroffen. ,,Ik lag alleen in bed en sliep uit omdat ik tot laat was opgebleven. Toen ik mijn ogen opende, hing zij plots boven mij met die handdoek voor mijn gezicht. Er kwam een heel indringende geur van die doek. Ik begon meteen in het rond te slaan. Het was echt vechten voor mijn leven. Intussen stond zij te zwaaien met een injectiespuit. De naald kraste nog over mijn arm.’’ Ze wijst naar haar rechterarm. ,,Ik ben in slaapkleding het huis uit gevlucht. De aanvalster is toen ook de straat opgerend en gevlucht."

Het slachtoffer herkende de vrouw die in de slaapkamer stond naar eigen zeggen meteen: ,,Zonder twijfel: het was de arts uit Pelt." De politie heeft de dokter na het tweede incident opgespoord en opgepakt. De vrouw zou wonden hebben gehad in haar gezicht, opgelopen tijdens de schermutseling. Maar dat ontkent ze: ze zegt dat ze met de hele aanval niets te maken heeft. Het Limburgs parket in België doet onderzoek.

Schaduwen onder deur

Achteraf gezien was er op 8 mei al een eerste alarmsignaal geweest: ,,Ook toen rook ik plots een chemische geur toen ik wakker werd", zegt de vrouw. ,,Ik zag schaduwen onder de deur, maar heb haar niet gezien."

Welke vloeistof in de injectiespuit zat, is nog niet duidelijk. ,,Specialisten hebben de krassen die de naald maakte, onderzocht in het UZ Leuven. De speurders hoopten dat er nog sporen van de vloeistof waren achtergebleven. De agenten die bij ons thuis zijn geweest, zeiden dat de geur in de slaapkamer hen deed denken aan ether. Daarmee wilde de dader me wellicht bedwelmen, om vervolgens de vloeistof uit de tube te injecteren."